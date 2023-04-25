В «Художественном» дебютирует криминальная драма «Убийца „Священный паук“»

4 мая в кинотеатре «Художественный» состоится премьера фильма «Убийца „священный паук“» шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы показа.
Действие криминальной драмы разворачивается в иранском городе Мешхед. Журналистка Рахими отправляется туда для расследования дела серийного убийцы, нападающего на работников секс-индустрии. Сам Саид при этом считает, что выполняет религиозную миссию, очищая Мешхед от проституток.
В 2022 году фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. А Зара Амир-Эбрахими получила премию за лучшую женскую роль.
Билеты на премьеру в «Художественном» можно найти на сайте «Афиши». Фильм представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин.
«Основанный на реальных событиях триллер об иранском серийном маньяке — ясное послание об ужасах религиозного фундаментализма, убивающего людей за неправильное, с точки зрения „большинства“, поведение. Достойное продолжение карьеры для Али Аббаси после его блестящего фэнтези „На границе миров“», — говорит Стас Тыркин.