В «Художественном» дебютирует криминальная драма «Убийца „Священный паук“»

Действие криминальной драмы разворачивается в иранском городе Мешхед. Журналистка Рахими отправляется туда для расследования дела серийного убийцы, нападающего на работников секс-индустрии. Сам Саид при этом считает, что выполняет религиозную миссию, очищая Мешхед от проституток.