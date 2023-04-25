Реклама
Новости

В «Художественном» дебютирует криминальная драма «Убийца „Священный паук“»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:39

4 мая в кинотеатре «Художественный» состоится премьера фильма «Убийца „священный паук“» шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы показа.

Действие криминальной драмы разворачивается в иранском городе Мешхед. Журналистка Рахими отправляется туда для расследования дела серийного убийцы, нападающего на работников секс-индустрии. Сам Саид при этом считает, что выполняет религиозную миссию, очищая Мешхед от проституток.

В 2022 году фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. А Зара Амир-Эбрахими получила премию за лучшую женскую роль.

Билеты на премьеру в «Художественном» можно найти на сайте «Афиши». Фильм представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

«Основанный на реальных событиях триллер об иранском серийном маньяке — ясное послание об ужасах религиозного фундаментализма, убивающего людей за неправильное, с точки зрения „большинства“, поведение. Достойное продолжение карьеры для Али Аббаси после его блестящего фэнтези „На границе миров“», — говорит Стас Тыркин.

расскажите друзьям
люди
Стас Тыркин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»