Умер актер Геннадий Богачев

Геннадий Богачев всю свою профессиональную жизнь посвятил Большому драматическому театру. В 1969 году после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстоноговым. Первой работой артиста на сцене БДТ стала роль сенатора Кинга в спектакле Товстоногова «Правду! Ничего, кроме правды!».