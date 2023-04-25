В возрасте 78 лет умер актер Геннадий Богачев. Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра.
Артист умер после тяжелой болезни. «Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил», — сказано в заявлении БДТ.
Геннадий Богачев всю свою профессиональную жизнь посвятил Большому драматическому театру. В 1969 году после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстоноговым. Первой работой артиста на сцене БДТ стала роль сенатора Кинга в спектакле Товстоногова «Правду! Ничего, кроме правды!».
За свою карьеру актер сыграл во многих фильмах и сериалах. Среди них — «Мастер и Маргарита», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Отпуск в сентябре» и другие работы. Он также озвучивал зарубежные картины, его голосом говорят Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.