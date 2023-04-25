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Суд в Москве оштрафовал Wikimedia еще на 800 тыс. рублей за запрещенный контент в «Википедии»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:22

Суд Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей фонд Wikimedia, управляющий «Википедией», за отказ удалить с портала запрещенную в России информацию. Об этом пишет РИА «Новости».

Протокол против Wikimedia был составлен из‑за статьи про «Таблиги Джамаат»*. По данным суда, в ней содержалась информация, оправдывающая деятельность организации.

В общей сложности фонд Wikimedia получил штрафы в размере почти 15 млн рублей. Все они связаны с протоколами о неудалении запрещенного в России контента.

Религиозное объединение «Таблиги Джамаат» было запрещено в России в 2019 году по решению Верховного суда. Регулятор постановил, что деятельность организации направлена на «нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям».

*«Таблиги Джамаат» признана в России экстремистской организации, ее деятельность в стране запрещена.

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Таблиги Джамаат
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