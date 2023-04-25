Суд в Москве оштрафовал Wikimedia еще на 800 тыс. рублей за запрещенный контент в «Википедии»

Религиозное объединение «Таблиги Джамаат» было запрещено в России в 2019 году по решению Верховного суда. Регулятор постановил, что деятельность организации направлена на «нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям».