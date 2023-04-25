В Госдуме предложили пожизненно запрещать аренду электросамокатов за пьяную езду

Депутат напомнил, что стандартный прокатный электросамокат может набирать скорость до 25 километров в час, а его вес — около 15 килограмм. Нетрезвое вождение может привести к фатальным последствиям при ударе на скорости, особенно для детей, говорит Хамзаев.