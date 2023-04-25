В Госдуме предложили пожизненно запрещать аренду электросамокатов за пьяную езду

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением ввести пожизненный запрет на аренду электросамокатов для тех, у кого есть административное нарушение за пьяное вождение самоката. Об этом пишет канал RT, в распоряжение которого попала копия письма.
Хамзаев считает, что, учитывая массовую доступность кикшеринга, в законодательстве необходимо закрепить значимое наказание за езду и нарушение ПДД на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент существует система штрафов. Сумма взысканий варьируется от 800 до 1500 рублей.
Депутат напомнил, что стандартный прокатный электросамокат может набирать скорость до 25 километров в час, а его вес — около 15 килограмм. Нетрезвое вождение может привести к фатальным последствиям при ударе на скорости, особенно для детей, говорит Хамзаев.
«В этой связи прошу поддержать внесение изменений в нормативно-правовые акты в части введения пожизненного запрета на аренду электросамокатов лицами, единожды административно наказанными за вождение в состоянии опьянения, и определить позицию ведомства», — говорится в письме Хамзаева главе Минтранса.