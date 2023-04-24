Мэттью Перри в своей книге цинично пошутил про Киану Ривза. Теперь он пообещал убрать шутку

Звезда сериала «Друзья» неудачно пошутил о Киану Ривзе в своих мемуарах, но после волны критики в свой адрес попросил прощения и пообещал удалить циничный комментарий в следующих изданиях, пишет The Business Insider.
В своих мемуарах, озаглавленных «Друзья, любовницы и большая ужасная вещь: мемуары», Перри вспомнил вспоминает о фильме «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона» 1988 года. Там он познакомился с Ривером Фениксом, старшим братом Хоакина Феникса.
Ривер Феникс и Киану Ривз были очень дружны, и Ривз называл Феникса своим «самым близким другим». Однако Ривер Феникс скончался в возрасте 23 лет в 1993 году от передозировки наркотиками буквально на пороге ночного клуба. По этому поводу Перри пишет:
«Похоже, рано уходят по-настоящему талантливые ребята. Почему неординарно мыслящие люди вроде Ривера Феникса и Хита Леджера умирают, а Киану Ривз все еще с нами?», — задается, мягко говоря, спорным вопросом Мэттью Перри.
Подобное высказывание, больше похожее на пожелание смерти, возмутило общественность. Как пишет Business Insider, Киану Ривз, по словам его знакомых, назвал это высказывание «выходящим за рамки закона».
Прошлой осенью Перри пришлось публично просить прощения за свои слова. Он утверждал, что на самом деле является фанатом Киану Ривза и просто живет с ним на одной улице, поэтому «сделал глупость», пошутив таким образом.
Накануне, на книжном фестивале издания Los Angeles Times Мэттью Перри пообещал убрать это высказывание из следующих изданий. Также он заявил, что как только встретит Киану Ривза лично, обязательно попросит у него прощения.