Мэттью Перри в своей книге цинично пошутил про Киану Ривза. Теперь он пообещал убрать шутку

Ривер Феникс и Киану Ривз были очень дружны, и Ривз называл Феникса своим «самым близким другим». Однако Ривер Феникс скончался в возрасте 23 лет в 1993 году от передозировки наркотиками буквально на пороге ночного клуба. По этому поводу Перри пишет: