В Балашихе пройдет авиафестиваль «Небо: теория и практика»

В подмосковной Балашихе, на аэродроме Черное, 27 и 28 мая пройдет авиафестиваль «Небо: теория и практика». На нем выступят пилотажные группы, мотопарапланеристы и состоятся соревнования беспилотников, сообщили «Афише Daily» организаторы.
Фестиваль позволит увидеть экспозицию из более ста самолетов, вертолетов и парапланов, поучаствовать в уроках летных школ и попробовать свои силы на различных авиатренажерах, а также встретиться с учеными, инженерами и даже космонавтами.
На площадке оборудуют зону, посвященную космосу. На ней можно будет узнать о частных космических компаниях и их разработках, пройти мастер-класс по астрономической фотографии и посмотреть в телескоп на солнце.
В небе в это время появятся новейшие образцы летной техники и исторические самолеты. Парашютисты и мотопарапланеристы подготовят для фестиваля показательные выступления с захватывающими трюками. На «Небе» также выступит единственная в мире пилотажная группа на реактивных планерах «Восходящий поток».
В спортивную программу войдут чемпионат Московской области по вертолетному спорту, Кубок Московской области по спорту сверхлегкой авиации и второй этап Drone Sports League 2021.
«В течение восьми часов каждый день в небе все будет шуметь, жужжать и дымить, крутиться и вращаться. А на земле вузы и колледжи, современные музеи, компании-производители планеров, беспилотников, самолетов и вертолетов поделятся своими историями и достижениями, расскажут о планах», — рассказал генпродюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.
Он отметил, что «Небо» призвано показать, как мечты могут перерасти в увлечения, а хобби — в профессию. На фестивале ждут и взрослых гостей, и детей — для них в Балашихе устроят детский аэродром и большую зону развлечений. Дети до 7 лет смогут попасть на мероприятие бесплатно, для остальных билеты есть на «Афише».