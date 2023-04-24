В Балашихе пройдет авиафестиваль «Небо: теория и практика»

«Не так уж и важно, станет наш юный гость пилотом, инженером или промышленным дизайнером. Может, он создаст новый спутник или уникальное программное решение. Возможно, станет оператором беспилотника и будет исследовать морские глубины или снимать кино. Наша задача — проявить в нем интерес. Зажечь глаза и удивить, рассказать, что мечтать и создавать — это самое увлекательное, что может быть в жизни».

Адриан Хмельницкий Генеральный продюсер фестиваля «Небо»