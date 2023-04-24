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В Балашихе пройдет авиафестиваль «Небо: теория и практика»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:22

В подмосковной Балашихе, на аэродроме Черное, 27 и 28 мая пройдет авиафестиваль «Небо: теория и практика». На нем выступят пилотажные группы, мотопарапланеристы и состоятся соревнования беспилотников, сообщили «Афише Daily» организаторы.

Фестиваль позволит увидеть экспозицию из более ста самолетов, вертолетов и парапланов, поучаствовать в уроках летных школ и попробовать свои силы на различных авиатренажерах, а также встретиться с учеными, инженерами и даже космонавтами.

На площадке оборудуют зону, посвященную космосу. На ней можно будет узнать о частных космических компаниях и их разработках, пройти мастер-класс по астрономической фотографии и посмотреть в телескоп на солнце.

В небе в это время появятся новейшие образцы летной техники и исторические самолеты. Парашютисты и мотопарапланеристы подготовят для фестиваля показательные выступления с захватывающими трюками. На «Небе» также выступит единственная в мире пилотажная группа на реактивных планерах «Восходящий поток».

В спортивную программу войдут чемпионат Московской области по вертолетному спорту, Кубок Московской области по спорту сверхлегкой авиации и второй этап Drone Sports League 2021.

«В течение восьми часов каждый день в небе все будет шуметь, жужжать и дымить, крутиться и вращаться. А на земле вузы и колледжи, современные музеи, компании-производители планеров, беспилотников, самолетов и вертолетов поделятся своими историями и достижениями, расскажут о планах», — рассказал генпродюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.

Он отметил, что «Небо» призвано показать, как мечты могут перерасти в увлечения, а хобби — в профессию. На фестивале ждут и взрослых гостей, и детей — для них в Балашихе устроят детский аэродром и большую зону развлечений. Дети до 7 лет смогут попасть на мероприятие бесплатно, для остальных билеты есть на «Афише».

«Не так уж и важно, станет наш юный гость пилотом, инженером или промышленным дизайнером. Может, он создаст новый спутник или уникальное программное решение. Возможно, станет оператором беспилотника и будет исследовать морские глубины или снимать кино. Наша задача — проявить в нем интерес. Зажечь глаза и удивить, рассказать, что мечтать и создавать — это самое увлекательное, что может быть в жизни».
Адриан Хмельницкий
Генеральный продюсер фестиваля «Небо»
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