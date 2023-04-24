Знаковую гитару Эдди Ван Халена продали за $3,9 млн

Эдди Ван Хален лично разработал дизайн гитары. С ней он снимался в клипе «Hot for Teacher» и выступал на сцене. Sotheby’s приложил к лоту смирительную рубашку и белые перчатки из клипа, хотя, конечно, они представляли далеко не такую ценность, как инструмент.