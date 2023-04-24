Знаковую гитару Эдди Ван Халена продали за $3,9 млн

На аукционе Sotheby’s с молотка за $3,9 млн ушла знаковая гитара Frankenstrat американского музыканта, сооснователя группы Van Halen Эдди Ван Халена, сообщает Rolling Stone.
Гитару по индивидуальному заказу изготовил Пол Ункерт из компании Kramer Guitars. К лоту на аукционе также прилагалась записка, которую Ункерт написал в 1982 году: спецификации инструмента, свои личные данные и уточнение, что это последняя гитара, которую он делает в Kramer Guitars.
Гитара оснащена специальной поддержкой, которая позволяла Эдди играть своим фирменным стилем теппингом, похожим на гибрид игры на гитаре и на пианино (Эдди также был профессиональным пианистом). Эта поддержка даже была запатентована.
Эдди Ван Хален лично разработал дизайн гитары. С ней он снимался в клипе «Hot for Teacher» и выступал на сцене. Sotheby’s приложил к лоту смирительную рубашку и белые перчатки из клипа, хотя, конечно, они представляли далеко не такую ценность, как инструмент.
Братья Эдвард (Эдди) и Алекс Ван Хален основали группу Van Halen в Калифорнии в 1972 году. Изначально коллектив назывался Mammoth. На рубеже семидесятых-восьмидесятых группа оказалась одной из самых успешных в рок-музыке. В 2007 году Van Halen включили в Зал славы рок-н-ролла.
В сентябре 2020 года скончался участник Van Halen — гитарист Марк Стоун, а буквально в октябре умер Эдди Ван Хален — не только музыкант, но также любитель самостоятельно собирать гитары и электроаппаратуру для них.