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Arcane Wonders анонсировала настольную игру по мотивам Call of Duty

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:44

Компания Arcane Wonders выпустила ролик, анонсирующий настольную игру по мотивам серии Call of Duty.

Действие игры будет происходить в эпоху перезагрузки Call of Duty: Modern Warfare в 2019 году. В ней будет то же оружие и те же карты, которые уже полюбились фанатам.

При этом команда Arcane Wonders подчеркнула, что это будет новое событие в истории Call of Duty, а не повторение какой‑либо игры серии.

«Call of Duty: The Board Game — это серия продуктов в рамках одной игровой системы, начиная с начальных основных наборов. Со временем дополнительные продукты добавят в игру новые возможности, такие как новое оружие, карты и даже новые режимы игры», — рассказал один из разработчиков игры Брайан Поуп.

Проект появится на Kickstarter летом 2023-го, а уже осенью спонсоры получат свои экземпляры. Розничный релиз состоится к рождественским праздникам. Игра будет стоить 50 долларов, также известно, что несколько наборов можно будет объединить для игры вчетвером.

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