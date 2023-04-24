Arcane Wonders анонсировала настольную игру по мотивам Call of Duty

Компания Arcane Wonders выпустила ролик, анонсирующий настольную игру по мотивам серии Call of Duty.
Действие игры будет происходить в эпоху перезагрузки Call of Duty: Modern Warfare в 2019 году. В ней будет то же оружие и те же карты, которые уже полюбились фанатам.
При этом команда Arcane Wonders подчеркнула, что это будет новое событие в истории Call of Duty, а не повторение какой‑либо игры серии.
«Call of Duty: The Board Game — это серия продуктов в рамках одной игровой системы, начиная с начальных основных наборов. Со временем дополнительные продукты добавят в игру новые возможности, такие как новое оружие, карты и даже новые режимы игры», — рассказал один из разработчиков игры Брайан Поуп.
Проект появится на Kickstarter летом 2023-го, а уже осенью спонсоры получат свои экземпляры. Розничный релиз состоится к рождественским праздникам. Игра будет стоить 50 долларов, также известно, что несколько наборов можно будет объединить для игры вчетвером.