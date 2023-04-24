Рубен Эстлунд снимет сатирическую комедию «Система развлечений не работает»

«Вы остаетесь с ребенком в реальном времени. Он смотрит в каталог, кладет его обратно, и его охватывает беспокойство. Тогда он спрашивает свою мать: „Сколько у нас осталось?“ А она отвечает: „Ну, сейчас четыре минуты и 45 секунд, ты должен успокоиться“. Когда зрители начнут понимать, что это съемка в реальном времени, я думаю, многие будут очень расстроены», — сказал он.