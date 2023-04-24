Рубен Эстлунд снимет сатирическую комедию «Система развлечений не работает»

Режиссер «Треугольника печали» Рубен Эстлунд начнет снимать летом новую сатирическую комедию «Система развлечений не работает». Об этом сообщает World of Reel.
Действие ленты будет развиваться на борту самолета. Во время длительного перелета система развлечений отключается, из‑за чего «современным людям приходится иметь дело со скукой и собственными мыслями».
Эстлунд рассказал, что планирует включить в картину сцену с маленьким мальчиком, который просит iPad у своего старшего брата, а ему говорят, что нужно подождать пять минут.
«Вы остаетесь с ребенком в реальном времени. Он смотрит в каталог, кладет его обратно, и его охватывает беспокойство. Тогда он спрашивает свою мать: „Сколько у нас осталось?“ А она отвечает: „Ну, сейчас четыре минуты и 45 секунд, ты должен успокоиться“. Когда зрители начнут понимать, что это съемка в реальном времени, я думаю, многие будут очень расстроены», — сказал он.
Предыдущие фильмы режиссера «Игра», «Форс-мажоры», «Квадрат» и «Треугольник печали» были хорошо приняты критиками. Его последний фильм в 2022 году взял «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля.