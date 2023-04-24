В мае в России получится увидеть лунное затмение

5 мая произойдет полутеневое затмение Луны, которое будет видно с большей части территории России, кроме Таймыра и Чукотки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.
Во время полутеневого затмения Луна проходит через внешнюю область земной тени. В этот раз она пройдет через южную ее часть, находясь в созвездии Весы.
Затмение продлится 4 часа 17 минут, его максимум наступит в 20.23 по московскому времени. При ясной погоде потемнение северного края Луны в это время должно быть заметно невооруженным глазом.
Явление также будет наблюдаться с территории Антарктиды, большей части Азии, из Южной и Восточной Европы, Австралии, Африки и в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
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