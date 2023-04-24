Киану Ривз скрывал от режиссеров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице»

Киану Ривз скрывал от режиссеров Вачовски травму позвоночника, чтобы сняться в «Матрице». Об этом актер рассказал на подкасте «The Art of Action», где он пообщался со своим коллегой по «Джону Уику-4» Скоттом Эдкинсом.
Ривзу понравился сценарий «Матрицы», поэтому он согласился на участие и принялся обсуждать проект. Вачовски спросили его, готов ли он к тренировкам по боевым искусствам, но у актера в тот момент была проблема с шеей, которая «становилась все хуже».
«Я снимался в фильме „Цепная реакция“ в Чикаго, и мне сделали пару эпидуральных анестезий, уколов в позвоночник. У меня была грыжа и перелом диска, я уже терял чувствительность и равновесие», — объяснил Ривз. Он все же согласился на роль и готовился к четырем месяцам тренировок.
Спустя время Ривзу пришлось сходить к врачу, который нашел у него стеноз позвоночного канала.
«Мой позвоночник напоминал сосиску, поэтому перед тренировкой мне приходилось надевать шейный корсет, а еще мне в шею вставили пластину. Но я никому об этом не рассказывал, потому что хотел сниматься в фильме. Оказалось, в то время способ восстановления после операции на позвоночнике был другим: мне вставили пластину в шею и сказали, чтобы я немедленно начал двигаться», — рассказал Ривз.