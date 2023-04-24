Киану Ривз скрывал от режиссеров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице»

«Мой позвоночник напоминал сосиску, поэтому перед тренировкой мне приходилось надевать шейный корсет, а еще мне в шею вставили пластину. Но я никому об этом не рассказывал, потому что хотел сниматься в фильме. Оказалось, в то время способ восстановления после операции на позвоночнике был другим: мне вставили пластину в шею и сказали, чтобы я немедленно начал двигаться», — рассказал Ривз.