Жители ВДНХ пожаловались чиновникам на англоязычные вывески

Жители Останкинского района направили жалобы на заведения «Black Star Burger», «BRandACE» и «Hot Dog Pizza & Burger» на ВДНХ. Ответ чиновников опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Активисты сочли, что англоязычные вывески ресторанов нарушают закон о рекламе. Они потребовали проверить конструкции на безопасность.
В Инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы заявили, что нашли нарушение лишь в параметрах геометрической конструкции у «Hot Dog Pizza & Burger». Заведению выписали предупреждение и попросили демонтировать вывеску до конца мая.
«Дополнительно сообщаем, что правила не содержат требований к содержанию (наполнению) текстовой части информационной конструкции», — сказано в ответе инспекции. Административных дел возбуждать не стали.