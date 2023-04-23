Реклама
Новости

Жители ВДНХ пожаловались чиновникам на англоязычные вывески

Семён Гудошников
Сегодня в 16:17

Жители Останкинского района направили жалобы на заведения «Black Star Burger», «BRandACE» и «Hot Dog Pizza & Burger» на ВДНХ. Ответ чиновников опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Активисты сочли, что англоязычные вывески ресторанов нарушают закон о рекламе. Они потребовали проверить конструкции на безопасность.

В Инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы заявили, что нашли нарушение лишь в параметрах геометрической конструкции у «Hot Dog Pizza & Burger». Заведению выписали предупреждение и попросили демонтировать вывеску до конца мая.

«Дополнительно сообщаем, что правила не содержат требований к содержанию (наполнению) текстовой части информационной конструкции», — сказано в ответе инспекции. Административных дел возбуждать не стали.

расскажите друзьям
теги
ВДНХ
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»