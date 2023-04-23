Зендая неожиданно появилась на Coachella и спела вместе с Labrinth песню «All of Us»

Зендая появилась на сцене во время шоу Labrinth на фестивале Coachella и спела песни «All of Us» и «I’m Tired» из сериала «Эйфория». В прошлом году второй трек был номинирован на премию «Эмми».
Звезда «Эйфории», одетая в розовый корсет и юбку, вышла с микрофоном после песни «I’m Tired» и начала петь сначала одна, а позже к ней присоединился и сам Labrinth.
«I’m Tired» можно услышать во втором сезоне, а «All of Us» — в первом.
Зендая выпустила свой одноименный музыкальный дебют десять лет назад, и в марте 2022 года она написала в твиттере, что на то был целый ряд причин, но она все еще «очень любит ее».