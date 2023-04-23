Реклама
Новости

Зендая неожиданно появилась на Coachella и спела вместе с Labrinth песню «All of Us»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:29

Зендая появилась на сцене во время шоу Labrinth на фестивале Coachella и спела песни «All of Us» и «I’m Tired» из сериала «Эйфория». В прошлом году второй трек был номинирован на премию «Эмми».

Звезда «Эйфории», одетая в розовый корсет и юбку, вышла с микрофоном после песни «I’m Tired» и начала петь сначала одна, а позже к ней присоединился и сам Labrinth.

«I’m Tired» можно услышать во втором сезоне, а «All of Us» — в первом.

Зендая выпустила свой одноименный музыкальный дебют десять лет назад, и в марте 2022 года она написала в твиттере, что на то был целый ряд причин, но она все еще «очень любит ее».

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»