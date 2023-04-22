Реклама
Новости

Зеленский подписал закон о запрете давать связанные с РФ географические названия

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:56

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации». Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Закон запрещает присваивать географическим объектам названия, которые «возвеличивают или увековечивают» Россию в целом.

Например, памятные, исторические, культурные места, даты, события, российских деятелей, которые «совершали военную агрессию против Украины и других государств», а также «преследовали диссидентов за критику тоталитарного советского и российского режима».

Документ был внесен в парламент в апреле 2022 года, а 21 марта 2023-го его приняла Верховная рада. Проект призван уменьшить влияние России на внутреннюю политику Украины.

расскажите друзьям
теги
Верховная Рада
люди
Владимир Зеленский
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»