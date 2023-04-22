Зеленский подписал закон о запрете давать связанные с РФ географические названия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации». Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Закон запрещает присваивать географическим объектам названия, которые «возвеличивают или увековечивают» Россию в целом.
Например, памятные, исторические, культурные места, даты, события, российских деятелей, которые «совершали военную агрессию против Украины и других государств», а также «преследовали диссидентов за критику тоталитарного советского и российского режима».
Документ был внесен в парламент в апреле 2022 года, а 21 марта 2023-го его приняла Верховная рада. Проект призван уменьшить влияние России на внутреннюю политику Украины.