Ученые назвали новый вид таракана в честь покемона Феромосы

«Я как один из тех тренеров жуков [в игре Pokémon], когда хожу в разные места, чтобы узнать больше о том, какие насекомые у нас есть. Это способствует работе музея в области исследований и образования и веб-сайта „Биоразнообразие Сингапура“, который является чем‑то вроде нашего местного покедекса», — рассказал Маошэн.