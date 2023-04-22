Ученые назвали новый вид таракана в честь покемона Феромосы

В Сингапуре ученые Фу Маошэн и Кристиан Луканьяс обнаружили новый вид тараканов. Об этом сообщает Futurity со ссылкой на научный журнал Journal of Asia-Pacific Entomology.
Поскольку исследователи были поклонниками серии игр Pokémon, насекомое получило официальное название Nocticola pheromosa из‑за внешнего сходства таракана и покемона Феромоса. У насекомого и персонажа аниме есть длинная антенна и крылья, напоминающие капюшон.
«Я как один из тех тренеров жуков [в игре Pokémon], когда хожу в разные места, чтобы узнать больше о том, какие насекомые у нас есть. Это способствует работе музея в области исследований и образования и веб-сайта „Биоразнообразие Сингапура“, который является чем‑то вроде нашего местного покедекса», — рассказал Маошэн.
Впервые таракана Nocticola pheromosa обнаружили еще в 2016–2017 годы в лесу заповедника Букит Тимах. Однако специалисты долгое время не могли идентифицировать насекомое.