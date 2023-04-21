Британская певица Charli XCX снимется в ремейке культового хоррора «Лица смерти», который выпустил в 1979 году режиссер Джон Алан Швартц. Об этом сообщил The Wrap.
Съемки фильма в данный момент проходят в Новом Орлеане. В них принимают участие звезда «Эйфории» Барби Феррейра и австралийский актер Дэйкер Монтгомери, известный по сериалу «Очень странные дела».
Режиссером ремейка выступает Дэниел Голдхабер. Он написал сценарий картины вместе с Исой Маццеи. Ленту выпустит киностудия Legendary. Ее продюсерами станут Дон Мерфи, Сьюзан Монтфорд, Адам Хендрикс и Грег Гилрит.
«„Лица смерти“ были одной из первых вирусных видеокассет, и нам так повезло, что мы смогли использовать их в качестве отправной точки для этого исследования циклом насилия и того, как они увековечивают себя онлайн», заявили Маццеи и Голдхабер.
Хоррор «Лица смерти» вышел на экраны в 1979 году и шокировал зрителей документальными кадрами с изображением смерти, а также реалистичными реконструкциями. Фильм стал культовым, несмотря на то, что был в разное время запрещен в нескольких странах.