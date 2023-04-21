Власти Оренбургской области предложили убивать бродячих собак «исключительно гуманными методами»

Законодательное собрание Оренбургской области предложило разрешить в России «умерщвлять исключительно гуманными методами» бродячих собак. Об этом рассказали в телеграм-канале Заксобрания.
Такую меру депутаты предлагают ввести вместо возвращения животных на прежнее место после отлова. Ее призывают применять при наличии у собак немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами.
Также умерщвление, как считают парламентарии, допустимо при непереносимых физических страданиях животных или неизлечимых последствиях острой травмы. Кроме того, убивать собак предлагают спустя месяц после поступления их в приют.
Соответствующая инициатива уже направлена в Госдуму и Совет Федерации. В нее входят предложения губернатора Оренбуржской области по обязательной регистрации домашних животных и созданию приютов кратковременного содержания.