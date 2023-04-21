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Журналистку Doxa Марию Меньшикову обвинили в оправдании терроризма из‑за поста в соцсетях

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:03

В отношении журналистки Doxa Марии Меньшиковой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом для него стала публикация в соцсети «ВКонтакте», сообщил «Коммерсант».

Девушка разместила на странице издания пост о поджогах военкоматов в России, в котором усмотрели признаки «оправдания, побуждения оказать поддержку лицам, чья деятельность оценивается как противоправная, в том числе террористическая».

В публикации редакция Doxa называла поджигателей «партизанами», а также призывала подписываться на «антивоенную рассылку» и поддержать письмами школьника из Петербурга, которого обвинили в попытке поджечь военкомат.

Психолингвистическая экспертиза установила в публикации от 9 июля 2022 года правонарушение, которое квалифицировали как ч.2. ст. 205.2 УК РФ. За него Меньшиковой может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

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