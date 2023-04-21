Журналистку Doxa Марию Меньшикову обвинили в оправдании терроризма из‑за поста в соцсетях

В отношении журналистки Doxa Марии Меньшиковой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом для него стала публикация в соцсети «ВКонтакте», сообщил «Коммерсант».
Девушка разместила на странице издания пост о поджогах военкоматов в России, в котором усмотрели признаки «оправдания, побуждения оказать поддержку лицам, чья деятельность оценивается как противоправная, в том числе террористическая».
В публикации редакция Doxa называла поджигателей «партизанами», а также призывала подписываться на «антивоенную рассылку» и поддержать письмами школьника из Петербурга, которого обвинили в попытке поджечь военкомат.
Психолингвистическая экспертиза установила в публикации от 9 июля 2022 года правонарушение, которое квалифицировали как ч.2. ст. 205.2 УК РФ. За него Меньшиковой может грозить лишение свободы на срок до семи лет.