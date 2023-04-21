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В Госдуме предложили собирать с миллионеров дополнительный налог на нужды мобилизованных

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:07

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили ввести дополнительный налог для миллионеров, средства от которого пойдут на нужды мобилизованных. Об этом Кузнецов сообщил в телеграме.

Депутат опубликовал письмо к председателю правительства Михаилу Мишустину. В нем Кузнецов и Нилов отметили, что «по открытым сведениям из СМИ, известно, что состояние богатейших россиян выросло с начала 2023 года более чем на 13 млрд долларов».

При этом мобилизованные граждане и их близкие сообщают о нехватке «жизненно необходимой гуманитарной помощи», такой как антидронные устройства, тактические беспилотники, пиломатериалы, тепловизоры, автотранспорт.

«Представляется, что сложившаяся ситуация опасна проявлениями социального дисбаланса, что в итоге может привести к нестабильности в российском обществе», — подчеркнули депутаты.

Они призвали «с целью обеспечения социальой солидарности» собирать с граждан с годовым доходом выше 12 млн рублей налог в дополнительные 2%. Полученные таким путем деньги предлагается переводить в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей.

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Госдума
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Олег НиловМихаил МишустинДмитрий Кузнецов
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