В Госдуме предложили собирать с миллионеров дополнительный налог на нужды мобилизованных

Депутат опубликовал письмо к председателю правительства Михаилу Мишустину. В нем Кузнецов и Нилов отметили, что «по открытым сведениям из СМИ, известно, что состояние богатейших россиян выросло с начала 2023 года более чем на 13 млрд долларов».