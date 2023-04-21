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Слишком живописный город в Италии начнет штрафовать за долгие селфи

Илья Голубев
Сегодня в 18:44

Небольшой рыбацкий городок Портофино, расположенный в итальянской провинции Генуя, ввел штраф в размере 275 евро (около 24,6 тыс. рублей) для туристов, которые слишком долго задерживаются на популярных локациях, сообщает Business Insider со ссылкой на The Times of London.

Власти города выделили две «красные зоны», в которых будут действовать штрафы. Эта мера нужна, чтобы туристы не задерживались без дела в этих районах и не создавали хаос и толпы. Штрафы будут взимать с нарушителей с утра и до 18.00 вплоть до 15 октября.

Населения городка составляет всего 500 человек, но власти ожидают огромный приток туристов в ближайшие месяцы, ориентируясь на статистику прошлых лет и расписание средиземноморских круизов, лайнеры которых посещают Портофино.

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