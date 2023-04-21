Слишком живописный город в Италии начнет штрафовать за долгие селфи

Власти города выделили две «красные зоны», в которых будут действовать штрафы. Эта мера нужна, чтобы туристы не задерживались без дела в этих районах и не создавали хаос и толпы. Штрафы будут взимать с нарушителей с утра и до 18.00 вплоть до 15 октября.