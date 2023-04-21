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Wildberries утвердил новую систему штрафов за подмену товаров в пунктах выдачи

Виктория Шанина
Сегодня в 17:12

Wildberries утвердил со своей согласительной комиссией обновленную систему штрафов за подмены товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет vc.ru со ссылкой на компанию.

По словам представителя маркетплейса, предыдущая система списаний была пересмотрена «с учетом пожеланий партнеров». В частности, оспорить штраф теперь можно в течение 14 дней вместо семи.

Чтобы оспорить свою вину в подмене, необходимо создать специальную заявку в личном кабинете. Деньги за подмену спишут только после закрытия ткиета.

Также в Wildberries пообещали придерживаться «принципа нулевого эффекта». Перед запуском новой системы штрафов доходы контрагентов увеличили на 15%, и наличие штрафов не должно сказаться на уровне заработка ПВЗ, а их отсутствие увеличит прибыль.

Взыскания в собственных ПВЗ маркетплейс будет направлять на премии сотрудникам самовывозов «за бдительность при проверке товаров».

В марте сотрудники Wildberries устроили забастовку из‑за изменений системы санкций для продавцов и пунктов выдачи заказов, которые повлекли за собой многомиллионные штрафы для них. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах протестов и том, как они проходили.

После этого компания начала возвращать деньги владельцам ПВЗ, которых ошибочно штрафовали за подмены товаров. Тогда же Wildberries организовал согласительную комиссию, которая должна разрешать вопросы между ПВЗ и маркетплейсом.

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