Wildberries утвердил новую систему штрафов за подмену товаров в пунктах выдачи

Wildberries утвердил со своей согласительной комиссией обновленную систему штрафов за подмены товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет vc.ru со ссылкой на компанию.
По словам представителя маркетплейса, предыдущая система списаний была пересмотрена «с учетом пожеланий партнеров». В частности, оспорить штраф теперь можно в течение 14 дней вместо семи.
Чтобы оспорить свою вину в подмене, необходимо создать специальную заявку в личном кабинете. Деньги за подмену спишут только после закрытия ткиета.
Также в Wildberries пообещали придерживаться «принципа нулевого эффекта». Перед запуском новой системы штрафов доходы контрагентов увеличили на 15%, и наличие штрафов не должно сказаться на уровне заработка ПВЗ, а их отсутствие увеличит прибыль.
Взыскания в собственных ПВЗ маркетплейс будет направлять на премии сотрудникам самовывозов «за бдительность при проверке товаров».
В марте сотрудники Wildberries устроили забастовку из‑за изменений системы санкций для продавцов и пунктов выдачи заказов, которые повлекли за собой многомиллионные штрафы для них. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах протестов и том, как они проходили.
После этого компания начала возвращать деньги владельцам ПВЗ, которых ошибочно штрафовали за подмены товаров. Тогда же Wildberries организовал согласительную комиссию, которая должна разрешать вопросы между ПВЗ и маркетплейсом.