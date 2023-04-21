Wildberries утвердил новую систему штрафов за подмену товаров в пунктах выдачи

В марте сотрудники Wildberries устроили забастовку из‑за изменений системы санкций для продавцов и пунктов выдачи заказов, которые повлекли за собой многомиллионные штрафы для них. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах протестов и том, как они проходили.