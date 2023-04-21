Посмотрите трейлер «Американца китайского происхождения» с Мишель Йео и Ке Хюи Кваном

В основу сюжета лег одноименный графический роман Джин Луэнь Янга. Он рассказывает об обычном подростке Цзинь Ване, который борется со своей идентичностью американца китайского происхождения. Все меняется, когда он встречает иностранную студентку Вэйчень, которая втягивает его в противостояние богов китайской мифологии.