Посмотрите трейлер «Американца китайского происхождения» с Мишель Йео и Ке Хюи Кваном

Disney опубликовал полноценный трейлер сериала «Американец китайского происхождения». Его премьера состоится 24 мая.
В основу сюжета лег одноименный графический роман Джин Луэнь Янга. Он рассказывает об обычном подростке Цзинь Ване, который борется со своей идентичностью американца китайского происхождения. Все меняется, когда он встречает иностранную студентку Вэйчень, которая втягивает его в противостояние богов китайской мифологии.
В новом сериале Disney воссоединились Мишель Йео, Ке Хюи Кван, Джеймс Хун и Стефани Сюй из «Всё везде и сразу». Помимо них, в шоу сыграли Ронни Чиэн, Поппи Лю, Чинь Хань.
Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон, снявший «Шан-Чи и легенда Десяти колец». Сценарий написали Чарльз Ю («Как безопасно жить в научно-фантастической Вселенной») и Кельвин Ю («Закусочная Боба»).