СМИ: Twitter снял запрет на использование «неправильных местоимений» и деднейминг

Положение было введено в 2018 году. Прежняя политика соцсети в отношении «неправильных местоимений» и деднейминга звучала так: «Мы запрещаем нападать на других с неоднократными оскорблениями или другим контентом, который призван дегуманизировать, унизить или укрепить негативные/вредные стереотипы о защищаемой категории [людей]. Это в том числе целенаправленное неправильное гендерное именование трансгендерных лиц».