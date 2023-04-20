СМИ: Twitter снял запрет на использование «неправильных местоимений» и деднейминг

Руководство Twitter убрало из своей политики в отношении возбуждения ненависти положение о неправильном гендерном обращении и деднейминге. Об этом пишет Gizmodo.
Речь идет об использовании «неправильных местоимений» и прежнего имени при обращении к тем, кто совершил трансгендерный переход. Теперь на такие обращения запрета нет.
Положение было введено в 2018 году. Прежняя политика соцсети в отношении «неправильных местоимений» и деднейминга звучала так: «Мы запрещаем нападать на других с неоднократными оскорблениями или другим контентом, который призван дегуманизировать, унизить или укрепить негативные/вредные стереотипы о защищаемой категории [людей]. Это в том числе целенаправленное неправильное гендерное именование трансгендерных лиц».
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