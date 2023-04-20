Аль Пачино примет участие в экранизации «Короля Лира»

Американский актер Аль Пачино, известный по фильмам «Крестный отец» и «Лицо со шрамом», примет участие в экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Об этом артист рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
Аль Пачино рассчитывает начать работать над картиной в 2024 году. Кроме того, в планах 82-летнего актера — еще три проекта и книга мемуаров. Детали других будущих своих работ артист раскрывать не стал.
Он отметил, что считает себя вышедшим на пенсию с 25 лет, так как уже с этого возраста он не хотел больше работать. Тем не менее, актер продолжает браться за новые роли. По словам Аль Пачино, ему нравится волнение при подготовке к съемкам.
«Мне нравится все, что предваряет схемки, понимаете? Это что‑то вроде прелюдии или чего‑то такого. Я просыпаюсь утром, сажусь на край своей кровати и думаю „Неужели это действительно возможно, что я переживу этот день?“. И тогда я думаю „Но я говорил это вчера, и позавчера, и до того, и справился“», — сказал Аль Пачино.