Аль Пачино примет участие в экранизации «Короля Лира»

«Мне нравится все, что предваряет схемки, понимаете? Это что‑то вроде прелюдии или чего‑то такого. Я просыпаюсь утром, сажусь на край своей кровати и думаю „Неужели это действительно возможно, что я переживу этот день?“. И тогда я думаю „Но я говорил это вчера, и позавчера, и до того, и справился“», — сказал Аль Пачино.