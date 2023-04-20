Фотограф отправился в самое темное место на Земле, чтобы снять Млечный Путь. Вот что вышло

«В Новой Зеландии множество районов, свободных от светового загрязнения, это настоящая мечта любого астрофотографа», — отметил он. Дженкин поделился, что снимал таймлапс зимой, а потому главной задачей было согреться. В этом ему помогали грелка, пальто и коврик, на котором можно сидеть.