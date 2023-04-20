Фотограф отправился в самое темное место на Земле, чтобы снять Млечный Путь. Вот что вышло

Профессиональный пейзажист и астрофотограф Аарон Дженкин снял таймлапс-видео Млечного Пути в национальном парке «Аораки/Маунт-Кук» в Новой Зеландии, который считается одним из темных мест на Земле. Об этом сообщает Peta Pixel.
Ради эффектных кадров Дженкин проделал путь в Новую Зеландию из британского Корнуолла. Получившееся видео посмотрели в тиктоке уже больше 3,2 млн раз (возможно, просмотров добавил опоссум, которого фотограф встретил по пути к месту съемки и тоже включил в ролик).
«В Новой Зеландии множество районов, свободных от светового загрязнения, это настоящая мечта любого астрофотографа», — отметил он. Дженкин поделился, что снимал таймлапс зимой, а потому главной задачей было согреться. В этом ему помогали грелка, пальто и коврик, на котором можно сидеть.
Национальный парк «Аораки/Маунт-Кук» признан Международной ассоциацией темного неба заповедником. По шкале Бортла, которая измеряет яркость ночного неба от 1 до 9, парку присвоена отметка 1 — такой обозначают места с самым темным ночным небом.