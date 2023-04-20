Компанию в Петербурге оштрафовали за рекламу того, что «пропагандировать нельзя» (гей-клуб)

«Во время их „вакханалий“ под громкую музыку совсем не спится горожанам на первом этаже и выше. А ведь многим из них с утра вставать на работу. Не стесняется данное заведение вовсю рекламироваться и в телеграмм-каналах под скромной речевкой „для заблудших душ“», — написал автор поста. Он посетовал на бездействие «блюстителей законности, порядка и скреп» и заподозрил, что владельцы клуба могут «кому‑то хорошо башлять за аренду подвала в жилом доме».