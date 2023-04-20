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Компанию в Петербурге оштрафовали за рекламу того, что «пропагандировать нельзя» (гей-клуб)

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:05

Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей по статье об ЛГБТ-пропаганде ООО «Спортекс», сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале. В сообщении говорится, что компания «пропагандировала то, что пропагандировать нельзя».

По версии суда, «Спортекс» размещал в сети рекламу клуба Born, «предоставление услуг которого нацелено на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации». Пресс-служба судов Петербурга отмечает, что, помимо гей-клуба, упоминалась работа гей-сауны «У цирка» и ее адрес.

Представитель «Спортекса» вину не признал.

2 февраля в «ВК»-группе «Центральный район за комфортную среду обитания» появился пост с жалобой местных жителей на шум от «заведения с загадочным названием „b“». Пост начинается так: «Караул, в подвале дома на набережной Фонтанки, 28, открылся и функционирует гей-клуб! Помогите!»

«Во время их „вакханалий“ под громкую музыку совсем не спится горожанам на первом этаже и выше. А ведь многим из них с утра вставать на работу. Не стесняется данное заведение вовсю рекламироваться и в телеграмм-каналах под скромной речевкой „для заблудших душ“», — написал автор поста. Он посетовал на бездействие «блюстителей законности, порядка и скреп» и заподозрил, что владельцы клуба могут «кому‑то хорошо башлять за аренду подвала в жилом доме».

1 марта издание «Патрульный Петербурга» отправило запрос в полицию, после которого в Born пришли с проверкой и «выявили признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». При этом в пресс-службе Главка МВД изданию сообщили, что в полицию жалоб на клуб не поступало.

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