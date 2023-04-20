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Красноярский губернатор Александр Усс ушел в отставку ради «работы на федеральном уровне»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:03

Губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Усс рассказал, что ранее встретился с Владимиром Путиным и получил предложение «продолжить работу на федеральном уровне».

«Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам», — пишет Александр Усс.

По словам чиновника, он продолжит заниматься также вопросами социально-экономического развития края. «Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», — заключил экс-губернатор.

Об уходе Александра Усса с поста губернатора СМИ сообщали еще утром 20 апреля. РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писал, что он станет сенатором от заксобрания региона.

В числе кандидатов на освободившуюся должность губернатора Красноярского края — замминистра финансов Михаил Котюков и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

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Александр УссВладимир ПутинМихаил КотюковАндрей Яцкин
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