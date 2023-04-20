Собянину предложили заменить служебный автопарк столичной мэрии с Toyota Camry на «москвич»

Мосгордума поддержала проект обращения к мэру Сергею Собянину о замене служебного автопарка на новый кроссовер «Москвич-3» и его электроверсию «Москвич-3е». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на само обращение, автором которого является депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.