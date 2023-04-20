Собянину предложили заменить служебный автопарк столичной мэрии с Toyota Camry на «москвич»

Мосгордума поддержала проект обращения к мэру Сергею Собянину о замене служебного автопарка на новый кроссовер «Москвич-3» и его электроверсию «Москвич-3е». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на само обращение, автором которого является депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Таким образом депутаты хотят поддержать столичный завод «Москвич». Кроме того, считает Митрохин, несмотря на разные оговорки, «Москвич-3» можно считать отечественным автомобилем.
На данный момент служебный автопарк московской мэрии состоит преимущественно из Toyota Camry. Эти автомобили Митрохин предлагает распродать на аукционах, чтобы «хотя бы чуть-чуть» улучшить положение российских водителей, столкнувшихся из‑за санкций с отсутствием запчастей на иномарки.
«Таким образом, в предлагаемой мере отсутствуют вообще какие‑либо отрицательные последствия. Последствия исключительно положительные», — заявляет «яблочник».
На заседании Мосгордумы Елена Янчук из КПРФ отметила, что «Москвич-3» — это просто переименованный JAC JS4 из Китая, поэтому речи о возрождении автомобильной отрасли Москвы идти не может.
Депутат «Справедливой России — За правду» Александр Соловьев назвал идею Митрохина декларативной, поскольку она юридически не продумана и может выглядеть как лоббизм единственного производителя.
Тем не менее по итогам заседания обращение поддержали 34 депутата, а против не высказался никто. Пятеро парламентариев воздержались.