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«Известия»: в России осталось около 300 новых иностранных авто массового сегмента

Семён Гудошников
Сегодня в 10:00

В России заканчиваются запасы иностранных автомобилей массового сегмента. На сайтах Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai подтверждается наличие на всю страну лишь 313 авто наиболее популярных и доступных моделей в среднем ценовом диапазоне, подсчитали «Известия».

Больше всего в России осталось новых Skoda Rapid (127 штук) и Volkswagen Polo (93), чуть меньше — Citroen C4 (48) и Kia Rio (45). А вот Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II, в наличии нет вовсе.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) утверждают, что в автосалонах остались не сотни, а десятки новых машин, а некоторые марки, например Renault, исчезли полностью. «На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ, которые еще надо ввезти в страну», — отметили в пресс-службе РОАД.

По оценке маркетплейса Fresh Auto, в стране осталось около 200-500 единиц наиболее ходовых моделей Kia, Volkswagen, Hyundai. На какой срок хватит этого числа машин неясно, но в докризисном 2021 году продавалось не менее 200 авто массового сегмента в день, отметил СЕО площадки Денис Мигаль.

Из‑за дефицита машин средней ценовой категории их стоимость выросла в 1,5–2 раза. К примеру, Kia Rio в базовой комплектации обойдется уже в 1,5 млн рублей, хотя в 2021 году она стоила 910 тыс.

«Топовые комплектации Hyundai Solaris сейчас стоят примерно 2,5 млн рублей, лифтбэки Volkswagen и Skoda — от 1,7–1,8 млн рублей», — отметил Денис Мигаль. Раньше их можно было приобрести примерно за 1 млн.

Восполнить запасы недорогих иномарок параллельный импорт вряд ли сможет, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Из‑за расходов на логистику и таможенное оформление конечная цена авто значительно возрастает, и эти модели уже не попадают в разряд доступных.

В ближайшем будущем у россиян останется выбор в основном между китайскими и отечественными машинами, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Но и на китайские авто надеяться не стоит, поскольку большинство их дороже массового сегмента. Так, самая простая модель китайского концерна Geely обойдется почти в 1,9 млн рублей, а цены на Kaiyi E5 калининградской сборки начинаются от 1,95 млн рублей, отметил автомобильный эксперт Виктор Кондрашин.

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