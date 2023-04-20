«Известия»: в России осталось около 300 новых иностранных авто массового сегмента

В ближайшем будущем у россиян останется выбор в основном между китайскими и отечественными машинами, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Но и на китайские авто надеяться не стоит, поскольку большинство их дороже массового сегмента. Так, самая простая модель китайского концерна Geely обойдется почти в 1,9 млн рублей, а цены на Kaiyi E5 калининградской сборки начинаются от 1,95 млн рублей, отметил автомобильный эксперт Виктор Кондрашин.