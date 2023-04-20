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«Это твоя последняя гонка»: вышел второй трейлер «Форсажа-10»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:50

В сети появился второй трейлер «Форсажа-10», в котором нового антагониста по имени Данте сыграл Джейсона Момоа. Премьера состоится 17 мая 2023 года.

В картине снялись Вин Дизель, Шарлиз Терон, Джейсон Момоа, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сун Кан, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и другие.

В видео можно услышать фразу, ставшую легендарной. Сын наркобарона Эрнана Рейеса Данте, жаждущий кровной мести, говорит Доминику Торетто, что это его последняя гонка.

«Форсаж-10» расскажет о семье Доминика, которая сталкивается с «самым серьезным противником». По сюжету Данте был свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс, и 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.

План Данте разбрасывает семью Торетто от Лос-Анджелеса до Рима, от Португалии до Антарктиды. У семьи появляются все новые союзники и старые враги. Но все меняется, когда Торетто узнает, что конечной целью Данте является его восьмилетний сын.

Это будет предпоследний фильм в серии. Режиссером стал Луи Летерье, известный по таким лентам, как «Невероятный Халк» и «Перевозчик-2».

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ЛудакрисДжейсон МомоаВин ДизельШарлиз ТеронМишель РодригесНатали ЭммануэльДжон СинаДжейсон Стэтем
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