«Это твоя последняя гонка»: вышел второй трейлер «Форсажа-10»

План Данте разбрасывает семью Торетто от Лос-Анджелеса до Рима, от Португалии до Антарктиды. У семьи появляются все новые союзники и старые враги. Но все меняется, когда Торетто узнает, что конечной целью Данте является его восьмилетний сын.