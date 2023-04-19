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Участника кей-поп-группы Astro обнаружили мертвым

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:54

Участник кей-поп-группы Astro Мунбин скончался в возрасте 25 лет. Тело артиста обнаружили у него в квартире в Сеуле, сообщило южнокорейское информагентство Yonhap.

О смерти Мунбина в полицию сообщил его менеджер — именно он нашел музыканта вечером 19 апреля. При каких обстоятельствах скончался Мунбин, остается неизвестным. Ситуацию должно прояснить вскрытие.

Согласно сообщениям в СМИ, артист проживал один. Полиция предполагает, что Мунбин мог покончить с собой, хотя предсмертной записки в его доме обнаружено не было.

Агентство Fantagio, сотрудничавшее с Мунбином, опубликовало официальное заявление. «Мунбин внезапно покинул нас и стал звездой на небе», — сказано в нем. Похороны артиста запланированы на 22 апреля. Они пройдут в узком кругу близких погибшего.

Мунбин скончался в преддверии гастрольного тура. 8 апреля он выступал в Бангкоке. В ближайшее время музыкант должен был дать концерты в Макао, Тайбэе, Джакарте, Токио и Осаке.

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