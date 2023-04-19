Netflix представил трейлер сериала «Fubar» с Арнольдом Шварценеггером

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютуб-канале трейлер сериала «Fubar», главную роль в котором исполнил культурист, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
Звезда «Терминатора» сыграл агента ЦРУ, который отправляется на свое последнее задание — и узнает, что его дочь также работает на спецслужбы. Ролик демонстрирует неожиданную встречу родственников.
Совместная работа отца и дочери превращается в череду комических ситуаций, проверяющих на прочность отношения героев. Тем не менее, девушка учится многому у опытного агента, который в свою очередь наконец по-настоящему узнает своего ребенка.
В сериале снялись Моника Барбаро, Милан Картер, Форчун Феймстер, Трэвис Ван Винкль, Джей Барушель, Энди Бакли, Апарна Бриэль, Барбара Ив Харрис, Фабиана Уденио и Гэбриел Луна.
Автором шоу, которое станет первым многосерийным проектом в карьере Шварценеггера, выступил Ник Сантора, работавший ранее над сериалом «Побег». В «Fubar» запланировано восемь эпизодов. Они выйдут на Netflix 25 мая.