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Netflix представил трейлер сериала «Fubar» с Арнольдом Шварценеггером

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:03

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютуб-канале трейлер сериала «Fubar», главную роль в котором исполнил культурист, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Звезда «Терминатора» сыграл агента ЦРУ, который отправляется на свое последнее задание — и узнает, что его дочь также работает на спецслужбы. Ролик демонстрирует неожиданную встречу родственников.

Совместная работа отца и дочери превращается в череду комических ситуаций, проверяющих на прочность отношения героев. Тем не менее, девушка учится многому у опытного агента, который в свою очередь наконец по-настоящему узнает своего ребенка.

В сериале снялись Моника Барбаро, Милан Картер, Форчун Феймстер, Трэвис Ван Винкль, Джей Барушель, Энди Бакли, Апарна Бриэль, Барбара Ив Харрис, Фабиана Уденио и Гэбриел Луна.

Автором шоу, которое станет первым многосерийным проектом в карьере Шварценеггера, выступил Ник Сантора, работавший ранее над сериалом «Побег». В «Fubar» запланировано восемь эпизодов. Они выйдут на Netflix 25 мая.

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Арнольд ШварценеггерДжей БарушельЭнди БаклиГэбриел ЛунаНик Сантора
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