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В России закрыли крупнейший магазин duty free из‑за проблем с поставками

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

В аэропорту Шереметьево закрыли крупнейший российский магазин duty free. Это произошло из‑за проблем с поставками и ассортиментом, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе Шереметьево заявили, что магазин вновь откроют после реконструкции. Это произойдет ориентировочно в конце апреля. Другие торговые точки международного терминала С продолжают работать.

Сотрудники аэропорта рассчитывают, что после реконструкции ассортимент duty free расширится. Также в планах — улучшение визуальной презентации товаров. На полки пообещали вернуть товары известных марок.

При этом источники в отрасли рассказали, что у большого магазина в Шереметьево появится новое юрлицо. Это позволит, по словам собеседника агентства, вновь «ввозить товар из открытых стран».

«У нынешнего юрлица этого duty free были четко прописаны поставщики, а теперь они не работают с нами, а с другими это юрлицо не может заключить договоры. Поэтому им надо закрыться и открыть новое юрлицо», — пояснил инсайдер.

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Аэропорт Шереметьево
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