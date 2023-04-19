В России закрыли крупнейший магазин duty free из‑за проблем с поставками

В аэропорту Шереметьево закрыли крупнейший российский магазин duty free. Это произошло из‑за проблем с поставками и ассортиментом, сообщило РИА «Новости».
В пресс-службе Шереметьево заявили, что магазин вновь откроют после реконструкции. Это произойдет ориентировочно в конце апреля. Другие торговые точки международного терминала С продолжают работать.
Сотрудники аэропорта рассчитывают, что после реконструкции ассортимент duty free расширится. Также в планах — улучшение визуальной презентации товаров. На полки пообещали вернуть товары известных марок.
При этом источники в отрасли рассказали, что у большого магазина в Шереметьево появится новое юрлицо. Это позволит, по словам собеседника агентства, вновь «ввозить товар из открытых стран».
«У нынешнего юрлица этого duty free были четко прописаны поставщики, а теперь они не работают с нами, а с другими это юрлицо не может заключить договоры. Поэтому им надо закрыться и открыть новое юрлицо», — пояснил инсайдер.