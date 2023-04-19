Pixar покажет мультфильм «Элементарно» на Каннском кинофестивале

Новый мультфильм анимационной студии Pixar «Элементарно» будет показан вне конкурсной программы на закрытии Каннского кинофестиваля, сообщает Variety. Он продлится с 16 по 27 мая, так что показ картины пройдет именно 27 мая.
«…„Элементарно“ очень смешной, милый и, если честно, просто потрясающий. Он был создан для просмотра на большом экране, и я рад, что его премьера пройдет в Каннах», — признался креативный директор Pixar Пит Доктер.
«Элементарно» окажется четвертой работой студии, представленной в официальной программе Каннского кинофестиваля. Ранее такой чести удостаивались «Вверх», «Головоломка» и «Душа».
Мировая же премьера «Элементарно» запланирована на 16 июня. Мультфильм расскажет о мегаполисе, где уживаются элементали разных стихий — огня, воды, земли и воздуха. Сильная и вспыльчивая Эмбер завязывает дружбу с плывущим по течению Уэйдом. Эти отношения сильно изменят их представления о мире вокруг.
Кресло режиссера занял Питер Сон («Хороший динозавр»). Продюсером выступила Денис Рим («Тачки-2»). На создание мультфильма Сона вдохновили воспоминания из его детства о Нью-Йорке, куда его семья эмигрировала из Кореи в 1970-х, чтобы открыть продуктовый магазин в Бронксе, настоящем «культурном котле».