Анджелина Джоли и Халле Берри вместе снимутся в фильме «Maude v Maude»

Американские актрисы Анджелина Джоли и Халле Берри снимутся в фильме «Maude v Maude», который описывают как шпионский боевик о противостоянии сильных героев в духе Джеймса Бонда и Джейсона Борна. Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит студия Warner Bros. Режиссером выступит новозеландская кинематографистка Розанна Лян, известная по ленте «Воздушный бой» с Хлоей Грейс Морец. Сценаристом станет Скотт Мосье, автор мультфильма «Индюки: Назад в будущее».
Берри и Джоли выступят продюсерами картины наряду с Холли Джетер из HalleHolly, а также Джеффом Киршенбаумом и Джо Ротом из RK Films. Исполнительными продюсерами проекта будут Мосье и Лян.
Сюжет будущей ленты хранится в секрете, однако известно, что фильм окажется экшен-триллером, действие которого развернется по всему миру. Локации, где пройдут съемки, анонсируют позднее.