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Анджелина Джоли и Халле Берри вместе снимутся в фильме «Maude v Maude»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:23

Американские актрисы Анджелина Джоли и Халле Берри снимутся в фильме «Maude v Maude», который описывают как шпионский боевик о противостоянии сильных героев в духе Джеймса Бонда и Джейсона Борна. Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит студия Warner Bros. Режиссером выступит новозеландская кинематографистка Розанна Лян, известная по ленте «Воздушный бой» с Хлоей Грейс Морец. Сценаристом станет Скотт Мосье, автор мультфильма «Индюки: Назад в будущее».

Берри и Джоли выступят продюсерами картины наряду с Холли Джетер из HalleHolly, а также Джеффом Киршенбаумом и Джо Ротом из RK Films. Исполнительными продюсерами проекта будут Мосье и Лян.

Сюжет будущей ленты хранится в секрете, однако известно, что фильм окажется экшен-триллером, действие которого развернется по всему миру. Локации, где пройдут съемки, анонсируют позднее.

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