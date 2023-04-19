Okko и Lookfilm объявили о старте съемок второго сезона сериала «Выжившие»

Города опустели, заводы остановились, оставшиеся в живых люди объединяются в небольшие поселения. Они пасут овец, гонят спирт, чтобы откупиться от местных бандитов, и постоянно борются со сном. Всех, кто проспит дольше двух часов, ждет летаргия и смерть. Жители одного из поселков узнают, что существует город, где нашли способ пробуждать от сонной болезни. Они готовы бросить все ради смутной надежды на счастливое будущее. Но в городе не рады гостям. Оказывается, что после пробуждения люди меняются — жены перестают любить своих мужей, а матери ничего не чувствуют к своим детям. Общество раскалывается на неспящих и избранных — пробужденных.

Официальный синопсис второго сезона «Выживших»