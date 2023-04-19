Okko и Lookfilm объявили о старте съемок второго сезона сериала «Выжившие»

Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания Lookfilm приступили к съемкам продолжения постапокалиптического триллера «Выжившие». Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
Режиссером второго сезона выступил Евгений Емелин, а креативным продюсером — Андрей Прошкин. Съемки пройдут в Москве и Оренбургской области и продлятся до середины июля 2023 года.
Вселенная «Выживших» пополнится основными драматическим сериалом, в котором будет 8 эпизодов по 50 минут, а также пятью самостоятельными веб-сериалам с эпизодами до 10 минут. Действие последних будет происходить в той же реальности, а вот герои будут другими.
Второй сезон «Выживших» расскажет о мире на грани катастрофы, который охватила неизвестная науке болезнь.
В сериале вновь появятся Алексей Филимонов («Девятаев»), Дарья Савельева («Обычная женщина»), Валентина Лукащук («Школа»), Виталия Корниенко («Вампиры средней полосы»), Евгений Коряковский («Пищеблок»), Анна Слю («Наводнение») и Сергей Бондарчук («Доктор Лиза»). Новых персонажей сыграют Мариэтта Цигаль-Полищук, Федор Лавров, Дмитрий Куличков, Антон Филипенко, Евгения Крегжде, Сергей Волков, Кирилл Назаров, Таша Цветкова и Алексей Шевченков.
«В контексте сегодняшнего дня в сериале заложена очень важная мысль: чтобы выжить в сложные времена, необходимо объединяться и преодолевать разногласия. Индивидуализм и малодушие одного человека прямо вредит выживанию всего общества. Очень жду новый сезон „Выживших“ просто как зритель. Вселенная этого сериала погружает меня в мир постапокалипсиса, который, надеюсь, никогда не случится», — заявил продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.