Netflix закроет свой сервис по прокату и продаже фильмов на DVD-дисках

DVD.com закроется 29 сентября, сообщил генеральный директор Тед Сарандос. По данным компании, с 1998 года Netflix отгрузил более 5,2 миллиарда DVD-дисков в своих знаменитых красных конвертах и имел 40 млн уникальных подписчиков.
По данным Associated Press, по состоянию на ноябрь 2022 года у DVD-сервиса было около 1,5 млн подписчиков, в то время как у стриминга в первом квартале 2023-го насчитывалось 232,5 млн платных подписчиков.
Netflix, основанный Ридом Хастингсом и Марком Рэндолфом, был запущен в 1998 году как сайт по прокату и продаже DVD. В следующем году компания запустила подписку, позволяющую запрашивать DVD-диски по почте без каких‑либо сроков или штрафов за просрочку платежа.
В 2007-м Netflix создал свой стриминг по подписке, а в 2011-м разделил два бизнеса после краха популярного DVD-продавца Blockbuster. В 2022 году подписчики DVD.com приносили Netflix всего 0,5% от общего дохода.