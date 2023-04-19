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Netflix закроет свой сервис по прокату и продаже фильмов на DVD-дисках

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:50

Netflix закроет свой бизнес по прокату и продаже фильмов на DVD-дисках из‑за устойчивого снижения спроса, сообщает Forbes. Именно этим компания занималась до того, как киноиндустрия перешла к формату стриминга.

DVD.com закроется 29 сентября, сообщил генеральный директор Тед Сарандос. По данным компании, с 1998 года Netflix отгрузил более 5,2 миллиарда DVD-дисков в своих знаменитых красных конвертах и имел 40 млн уникальных подписчиков.

По данным Associated Press, по состоянию на ноябрь 2022 года у DVD-сервиса было около 1,5 млн подписчиков, в то время как у стриминга в первом квартале 2023-го насчитывалось 232,5 млн платных подписчиков.

Netflix, основанный Ридом Хастингсом и Марком Рэндолфом, был запущен в 1998 году как сайт по прокату и продаже DVD. В следующем году компания запустила подписку, позволяющую запрашивать DVD-диски по почте без каких‑либо сроков или штрафов за просрочку платежа.

В 2007-м Netflix создал свой стриминг по подписке, а в 2011-м разделил два бизнеса после краха популярного DVD-продавца Blockbuster. В 2022 году подписчики DVD.com приносили Netflix всего 0,5% от общего дохода.

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