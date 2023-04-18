У жителей Херсонской области изъяли 30 моторных лодок для нужд армии России

У жителей города Геническа, расположенного в Херсонской области, изъяли около 30 моторных лодок для нужд армии России. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он отметил, что на территории области действует режим военного положения, что позволяет властям «привлекать технические средства населения для нужд армии». Сальдо пообещал, что людям позднее вернут их плавсредства.
«Всем тем, кто подтвердит свое право собственности, по истечению некоторого времени, лодки и моторы будут возвращены или выплачена денежная компенсация», — написал губернатор.
Политик порекомендовал владельцам маломерных судов, которые забрали военные, обратиться в Геническую районную администрацию.
Ранее Сальдо утверждал, что украинские военные также изымают лодки у населения правобережной части Херсонской области. По мнению Сальдо, это может говорить о планах ВСУ форсировать Днепр.