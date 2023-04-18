В Казани придумали вендинговый аппарат, продающий горячие пельмени

Казанский предприниматель Семен Фролов разработал вендинговый аппарат, позволяющий купить горячие готовые пельмени. Об этом бизнесмен рассказал изданию «Реальное время».
Фролов запустил серийное производство вендинговых аппаратов. Их концепцию он придумал сам. Автоматы позволяют сварить пельмени за две минуты. По мнению препринимателя, его разработка может стать альтернативой фаст-фуду.
«В нынешнем ритме жизни молодым людям часто не хватает времени самим приготовить сложные горячие блюда. Их личного опыта скажу, что приходится забегать в кафешки и обедать на скорую руку. что чаще покупают мужчины? Правильно, пельмени!» — пояснил Фролов.
На создание инновационных вендинговых аппаратов у бизнесмена ушло четыре года. Только на выбор рецептуры Фролов потратил около трех месяцев.
«Пробовали с друзьями разные способы приготовления, экспериментировали на кухне. <…> В итоге выработали рецептуру, которая позволяет готовить быстро за пару минут. Секрет оказался достаточно простой — частично готовить блюда заранее и потом замораживать с добавлением масла и специй, чтобы автомату оставалось меньше работы», — рассказал предприниматель.
Фролов считает, что автоматы с горячими пельменями будут востребованы. Кроме того, его вендинговые аппараты позволяют готовить не только пельмени, но и более 70 других блюд — макароны, картофельное пюре, котлеты.
«Сейчас владельцы вендинговых автоматов получают хорошую прибыль от продажи мелкоштучных товаров, если угадывают с локацией. Если к ним добавить наш аппарат Pel-Meni, то и горячие блюда будут покупать», — уверен Фролов.
Предприниматель уже получил около 400 заявок на вендинговые аппараты. Их отправляли как начинающие бизнесмены, так и крупные производители пельменей. Первые три машины уже проданы — их установят в Ижевске, Симферополе и Казани.