Поклонники Джека Николсона возмутились после публикации папарацци фотографий с актером

Поклонники Джека Николсона возмутились публикацией фотографий актера на своем балконе. Они недовольны вторжением папарацци в его личную жизнь.
Daily Mail опубликовало фото с Николсоном в оранжевой футболке и темно-синих брюках. На одном из снимков он потирает лицо а его волосы кажутся спутанными — как будто бы он только что проснулся, заметили пользователи. В статье внешний вид актера описан словом «растрепанный». В материале Fox News написано, что Николсона «не узнать».
Пользователи встали на защиту актера. Они напомнили, что Николсону уже 85 лет, и обвинили фотографов во вторжении в его личную жизнь.
«Это новости? Джек Николсон проснулся? И вы снимаете его?! Это дерьмо, не новости», — написал юзер с ником Джон ДиДжироламо.
Николсон редко появляется на публике. Последний раз он появлялся в фильме более десяти лет назад — в романтической комедии 2010 года «Как знать…».
В 2013 году сообщалось, что трехкратный обладатель «Оскара» закончил с актерской карьерой из‑за того, что больше не может запоминать свои реплики. Информацию не подтвердил ни сам Николсон, ни кто‑либо из его окружения или представителей.