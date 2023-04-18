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Поклонники Джека Николсона возмутились после публикации папарацци фотографий с актером

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:01

Поклонники Джека Николсона возмутились публикацией фотографий актера на своем балконе. Они недовольны вторжением папарацци в его личную жизнь.

Daily Mail опубликовало фото с Николсоном в оранжевой футболке и темно-синих брюках. На одном из снимков он потирает лицо а его волосы кажутся спутанными — как будто бы он только что проснулся, заметили пользователи. В статье внешний вид актера описан словом «растрепанный». В материале Fox News написано, что Николсона «не узнать».

Пользователи встали на защиту актера. Они напомнили, что Николсону уже 85 лет, и обвинили фотографов во вторжении в его личную жизнь.

«Это новости? Джек Николсон проснулся? И вы снимаете его?! Это дерьмо, не новости», — написал юзер с ником Джон ДиДжироламо.

Николсон редко появляется на публике. Последний раз он появлялся в фильме более десяти лет назад — в романтической комедии 2010 года «Как знать…».

В 2013 году сообщалось, что трехкратный обладатель «Оскара» закончил с актерской карьерой из‑за того, что больше не может запоминать свои реплики. Информацию не подтвердил ни сам Николсон, ни кто‑либо из его окружения или представителей.

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