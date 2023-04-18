Поклонники Джека Николсона возмутились после публикации папарацци фотографий с актером

Daily Mail опубликовало фото с Николсоном в оранжевой футболке и темно-синих брюках. На одном из снимков он потирает лицо а его волосы кажутся спутанными — как будто бы он только что проснулся, заметили пользователи. В статье внешний вид актера описан словом «растрепанный». В материале Fox News написано, что Николсона «не узнать».