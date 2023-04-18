YouTube будет удалять видео, способные спровоцировать расстройства пищевого поведения

Видеосервис YouTube начнет удалять ролики, которые могут спровоцировать у зрителей расстройства пищевого поведения. Об этом сообщил Engadget.
Платформа уже запрещала публиковать контент, призывающий к нездоровым пищевым привычкам. Теперь же YouTube будет бороться и с теми видео, которые непреднамеренно поощряют опасное для здоровье поведение.
В частности, сервис исключит ролики, участники которых имитируют характерное для пациентов с РПП поведение или демонстрируют издевательства по причине якобы излишнего или недостаточного веса. Также видео, касающиеся РПП, не смогут посмотреть зрители младше 18 лет.
Кроме того, YouTube добавит панели с информацией о кризисных центрах, помогающих людям с расстройствами пищевого поведения. Эти данные уже могут увидеть под соответствующими видео пользователи девяти стран: США, Канады, Великобритании, Индии, Японии, Южной Кореи, Мексики, Франции и Германии.
Представители YouTube отмечают, что контент по-разному может влиять на людей. Поэтому платформа пытается свести к минимуму вероятность, что информационные видео спровоцируют негативные действия у людей из группы риска.