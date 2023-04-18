Реклама
Новости

«Википедию» и Twitch оштрафовали за видео о зацепинге и фейки о ядерной войне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:40

Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал владельца российской «Википедии» Wikimedia Foundation на 800 тыс. рублей, а владельца Twitch — на 4 млн. Обе платформы признали виновными в неудалении запрещенной информации.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор составил протокол в отношении «Википедии» по наводке Росмолодежи, которая увидела в видео с зацепингом склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья. Онлайн-энциклопедия отказалась удалять материал.

Twitch оштрафовали за отказ удалить трансляции со ссылками на видеоролики о военной спецоперации на территории Украины. В этих же роликах, по мнению суда, содержались фейки о мобилизации и ядерной войне. Среди них есть видео блогера Некоглая, высланного из РФ.

Twitch и Wikimedia уже неоднократно были оштрафованы в России за неудаление запрещенного контента. Большинство претензий связаны с материалами о российской спецоперации на территории Украины.

расскажите друзьям
теги
РоскомнадзорРосмолодежь
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»