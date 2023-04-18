«Википедию» и Twitch оштрафовали за видео о зацепинге и фейки о ядерной войне

Twitch оштрафовали за отказ удалить трансляции со ссылками на видеоролики о военной спецоперации на территории Украины. В этих же роликах, по мнению суда, содержались фейки о мобилизации и ядерной войне. Среди них есть видео блогера Некоглая, высланного из РФ.