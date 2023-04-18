Рисунок ИИ получил приз как «фото» на Sony World Photography Awards. Победитель отказался от награды

Эльдагсен опровергает это письмами от руководства конкурса. Они сообщили ему о победе. Он написал о происхождении фото и об отказе от награды. После этого ему приходит письмо от главы пресс-службы конкурса с просьбой побольше рассказать о «фотографии» для прессы и также представить информацию о серии «Псевдомнезия» ( Эльдагсен ее выдумал, о чем написал в предыдущем письме ). По мнению художника, в пресс-службе Sony World Photography Awards серьезные проблемы с внутренней коммуникацией.