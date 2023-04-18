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Рисунок ИИ получил приз как «фото» на Sony World Photography Awards. Победитель отказался от награды

Илья Голубев
Сегодня в 18:27

Жюри престижного международного конкурса фотографии Sony World Photography Awards выбрало победителем в открытой категории Creative «фотографию», которая оказалась рисунком нейросети. Об этом сообщает Business Insider.

Приз в категории взяла «фотография» в стиле черно-белых снимков 1940-х, озаглавленная «Pseudomnesia: The Electricia» («Псевдомнезия: Электрика»). Ее «автор», немецкий художник Борис Эльдагсен, отказался от награды и раскритиковал конкурс на своем сайте.

© Борис Эльдагсен/eldagsen.com

«Дорогая Sony World Photography Awards, хватит нести чушь! Присоединяйся к дискуссии… Я дерзко записался на конкурс, чтобы проверить, готов ли он к изображениям нейросетей. Оказалось, не готов. Мир фотографии нуждается в обсуждении. В обсуждении, что можно назвать фотографией, а что нельзя. Крыша фотоискусства достаточно широка, чтобы уместить рисунки нейросетей, — или так мы допустим ошибку? Отказом от награды я хочу ускорить процесс обсуждения», — написал в своем обращении художник.

Он также объяснил, что представители Sony World Photography Awards обвинили его в отказе от обсуждения случившегося. Кроме того, после того как он обнародовал всю правду, пресс-служба конкурса опубликовала заявление с утверждением о своей осведомленности об истинном происхождении «снимка».

Эльдагсен опровергает это письмами от руководства конкурса. Они сообщили ему о победе. Он написал о происхождении фото и об отказе от награды. После этого ему приходит письмо от главы пресс-службы конкурса с просьбой побольше рассказать о «фотографии» для прессы и также представить информацию о серии «Псевдомнезия» (Эльдагсен ее выдумал, о чем написал в предыдущем письме). По мнению художника, в пресс-службе Sony World Photography Awards серьезные проблемы с внутренней коммуникацией.

Сам художник считает себя кем‑то вроде режиссера, так как ему пришлось править снимок около 40 раз с помощью различных инструментов настройки работы искусственного интеллекта. Эльдагсен предлагает создать специальную категорию для работ нейросети. Категория Creative пока же остается без победителя.

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