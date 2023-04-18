Генпрокуратура признала экологический фонд «Беллона» нежелательной организацией

Помимо этого, Генпрокуратура утверждает, что с начала спецоперации фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации ВС. Еще «Беллона» формирует мнение о несостоятельности российской природоохранной политики, а также некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, подчеркивается в заявлении.