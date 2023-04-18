Генпрокуратура признала экологический фонд «Беллона» нежелательной организацией

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной организацией норвежскую экологическую организацию «Беллона». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Такое решение было принято по результатам изучения поступивших материалов, сказано в заявлении Генпрокуратуры. По данным ведомства, деятельность организации «направлена на подрыв российской экономики», дискредитацию внутренней и внешней политики, также «Беллона» угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.
Помимо этого, Генпрокуратура утверждает, что с начала спецоперации фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации ВС. Еще «Беллона» формирует мнение о несостоятельности российской природоохранной политики, а также некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, подчеркивается в заявлении.
Ведомство уже направило сведения в Минюст для внесения в соответствующий перечень. Ранее в него включили украинскую НПО «КрымSOS»* (признана нежелательной в РФ).