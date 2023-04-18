Реклама
Новости

Генпрокуратура признала экологический фонд «Беллона» нежелательной организацией

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:25

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной организацией норвежскую экологическую организацию «Беллона». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Такое решение было принято по результатам изучения поступивших материалов, сказано в заявлении Генпрокуратуры. По данным ведомства, деятельность организации «направлена на подрыв российской экономики», дискредитацию внутренней и внешней политики, также «Беллона» угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.

Помимо этого, Генпрокуратура утверждает, что с начала спецоперации фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации ВС. Еще «Беллона» формирует мнение о несостоятельности российской природоохранной политики, а также некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, подчеркивается в заявлении.

Ведомство уже направило сведения в Минюст для внесения в соответствующий перечень. Ранее в него включили украинскую НПО «КрымSOS»* (признана нежелательной в РФ).

расскажите друзьям
теги
Генпрокуратура РФ
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»