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Warner Bros. представила тизер игры Harry Potter: Quiddich Champions

Юлия Онодэра
Вчера в 23:04

Компания Warner Bros. представила тизер игры Harry Potter: Quiddich Champions, над которой в течение многих лет трудились разработчики Unbroken Studios. Ее позиционируют как отдельный релиз, не связанный с недавно вышедшей Hogwarts Legacy.

Harry Potter: Quiddich Champions сосредоточится на любимой спортивной дисциплине волшебников из франшизы «Гарри Поттер» — квиддиче. Игроки смогут участвовать в онлайн-матчах вместе с другими пользователями.

Желающие, впрочем, смогут играть и в одиночном режиме. Какие возможности в этом случае предоставит игра, пока неясно. Узнать это можно будет во время тестирования игры — на него можно записаться на сайте.

К сожалению, в России принять участие в тестовых играх будет невозможно. Когда состоится официальный релиз игры, пока не сообщается. Harry Potter: Quiddich Champions выйдет на ПК и консолях, каких именно — не раскрывается.

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