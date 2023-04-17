Компания Warner Bros. представила тизер игры Harry Potter: Quiddich Champions, над которой в течение многих лет трудились разработчики Unbroken Studios. Ее позиционируют как отдельный релиз, не связанный с недавно вышедшей Hogwarts Legacy.
Harry Potter: Quiddich Champions сосредоточится на любимой спортивной дисциплине волшебников из франшизы «Гарри Поттер» — квиддиче. Игроки смогут участвовать в онлайн-матчах вместе с другими пользователями.
Желающие, впрочем, смогут играть и в одиночном режиме. Какие возможности в этом случае предоставит игра, пока неясно. Узнать это можно будет во время тестирования игры — на него можно записаться на сайте.
К сожалению, в России принять участие в тестовых играх будет невозможно. Когда состоится официальный релиз игры, пока не сообщается. Harry Potter: Quiddich Champions выйдет на ПК и консолях, каких именно — не раскрывается.