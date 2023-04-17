Бенедикт Камбербатч снимется в мини-сериале «Как остановить время»

«Когда я впервые прочитал „Как остановить время“, потенциал этой истории был сразу очевиден. В своем неподражаемом стиле Мэтт еще раз исследует, что значит быть человеком и что значит прожить жизнь — в данном случае очень долгую — с пафосом, проницательностью, юмором, драмой и вдохновением», — рассказал Камбербатч.