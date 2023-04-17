Бенедикт Камбербатч снимется в мини-сериале «Как остановить время»

Британский актер Бенедикт Камбербатч («Власть пса», «Шерлок Холмс») снимется в мини-сериале «Как остановить время» — экранизации одноименного романа Мэтта Хейга. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Камбербатч сыграет Тома Хазарда — главного персонажа истории, на первый взгляд обычного мужчину, который живет уже несколько веков из‑за редкого медицинского явления. Он входит в секретное сообщество таких же людей, как он сам.
Члены этой группы выработали правила, которые помогают им выживать и справляться с тяготами столь длинной жизни. Однажды Том рискует нарушить первое из этих правил, запрещающее влюбляться.
Режиссером киноадаптации станет Томас Альфредсон, с которым Камбербатч уже сотрудничал на съемках детективного триллера «Шпион, выйди вон!». Альфредсон напишет сценарий сериала, в котором будет шесть эпизодов.
«Когда я впервые прочитал „Как остановить время“, потенциал этой истории был сразу очевиден. В своем неподражаемом стиле Мэтт еще раз исследует, что значит быть человеком и что значит прожить жизнь — в данном случае очень долгую — с пафосом, проницательностью, юмором, драмой и вдохновением», — рассказал Камбербатч.
Актер отметил, что Томас Альфредсон «идеально подходит для того, чтобы передать масштаб, напряженность и чувство юмора» книги Хейга. Такого же мнения придерживается и сам писатель.
Хейг заявил, что вся команда проекта невероятна. Камбербатча же он назвал именно тем артистом, которого он мечтал видеть в роли Тома Хазарда. «Он всегда был тем, кого я представлял в своем воображении», — подчеркнул автор.
Съемки сериала начнутся в Лондоне и Европе в 2024 году. Заниматься им будут кинокомпания StudioCanal и продакшен-студия Камбербатча Sunnymarch. StudioCanal ранее уже работала над экранизацией книги Хейга «Мальчик по имени Рождество». Также студия отвечает за адаптацию его романа «Полуночная библиотека».