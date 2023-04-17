Netflix опубликовал трейлер документального фильма об Анне Николь Смит

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер документального фильма «Анна Николь Смит: Вы не знаете меня». Он предваряет премьеру проекта, запланированную на 16 мая.
Лента расскажет о модели, актрисе и телеведущей, ставшей известной в девяностых годах благодаря съемкам в журнале Playboy, а позднее — благодаря браку с миллиардером Джеймсом Говардом Маршаллом II, которому на момент свадьбы было почти 90 лет.
Фильм обещает показать историю Смит с малоизвестных сторон, в частности поведать о ее одиночестве в юности и любви к старшему сыну, трагически погибшему за полгода до смерти самой Анны Николь.
В картине можно будет увидеть архивные кадры с Анной Николь Смит, а также интервью с ее близкими, которые называют ее наивной и искренне привязанной к Маршаллу.
Проект «Анна Николь Смит: Вы не знаете меня» создали режиссер Урсула Макфарлейн и продюсер Александра Лейси. Они предлагают «твердый и гуманизирующий анализ жизни, смерти и секретов Вики Линн Хоган», известной миру под именем Анны Николь Смит.