Археологи нашли недалеко от Рима роскошную винодельню, которой около 2000 лет

Археологи продолжают вести раскопки в районе Вилла-деи-Квинтили — некогда роскошной виллы, расположенной к юго-востоку от Рима. Согласно заключению ученых, она была построена в II веке нашей эры и занимала территорию в 24 гектара, будучи буквально мини-городом. Однако ее происхождение и история все еще не до конца изучены.
В апреле этого года исследователи древнего мира обнаружили на вилле шикарную винодельню, которую называют лишь вторым известным примером греко-римского роскошного винного комплекса, построенного для проведения пышных празднеств. Статью, посвященную находке, опубликовал Кембриждский университет в журнале Antiquity.
Авторы статьи утверждают, что в момент функционирования винодельни ее хозяева переосмыслили ежегодный урожай как театральное представление. Также там было несколько больших столовых с видом на фонтаны, из которых лилось молодое вино. Тротуары винного комплекса были облицованы мрамором, а окружали его фруктовые сады и сельскохозяйственные угодья.
«Комплекс, датируемый серединой третьего века нашей эры, отображает, как древние элиты могли сочетать утилитарные функции с показной роскошью, чтобы сформировать свой социальный и политический статус», — говорится в статье.
История винодельни
Древнеримскую винодельню обнаружили случайно, когда археологи из итальянского министерства культуры пытались найти стартовый столб для гонок на колесницах. Выяснилось, что винодельня была построена позже, чем вилла и гоночный путь, прямо над одним из стартовых столбов.
Считается, что путь для гонок на колесницах был построен императором Коммодом, который правил с 177 по 192 год нашей эры. После того как первоначальные владельцы виллы, очень богатые братья Квинтилии, были убиты, имперские власти взяли ответственность за комплекс на себя, а затем расширяли и изменяли его в течение веков.
На огромном винном резервуаре запечатлено имя Гордиан, поэтому ученые полагают, что император с таким именем либо построил винодельню на месте гоночного пути, либо реставрировал ее. Скорее всего, речь идет о Гордиане III, правившем с 238 до 244 года нашей эры, поскольку первый и второй правители с таким именем продержались в этой должности по несколько дней.
Внутреннее убранство
Эксперт по производству вина в древнем мире и археолог Эмлин Додд заявил: «[Вилла Квинтилиев] была удивительным мини-городом, который завершала роскошная винодельня, построенная для самого императора, чтобы побаловать его вакхические тенденции».
Он отмечает, что недавно раскопанные прямоугольные винные погреба покрыты не водонепроницаемым бетоном, как это бывает обычно, а красным мрамором. По его словам, в этом случае владельцы винодельни отдали приоритет не практическим соображениям, а эстетической составляющей — при намокании мрамор становится очень скользким.
Поблизости расположены два механических пресса диаметром 2 метра, куда доставлялся измельченный виноград, после того как его топтали. Полученное виноградное сусло отправлялось в три фонтана с полукруглыми нишами, установленными в стенах. Всего таких фонтанов было пять, но в крайних текла вода.
После фонтанов виноград по открытым каналам затекал в керамические кувшины, которые стояли в земле — в Древнем Риме это была стандартная техника производства вина: холодные керамические резервуары создавали стабильную микросреду, в которой происходила ферментация.
С трех сторон открытого двора располагались крытые столовые с широкими открытыми входами. Пока раскопана только одна столовая. Археологи рассчитывают найти финансирование, чтобы открыть их все. Стены и полы этих помещений покрыты очень красивой цветной плиткой из мрамора со сложными геометрическими узорами.
Винный театр
В целом объект спроектирован так, чтобы прямо из‑за стола можно было наблюдать за каждым этапом процесса создания вина. Основная гипотеза Додда состоит в том, что каждый год император и его свита посещали виллу, чтобы встретить урожай пышным пиром и насладиться таким театральным зрелищем.
Письма императора Марка Аврелия свидетельствуют о том, что у него был опыт участия в банкетах, в которых можно было наблюдать за виноделием, не вставая из‑за стола. Обнаруженная винодельня на вилле Квинтилиев — пока единственное физическое подтверждение, что такое действительно могло происходить.