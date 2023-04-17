Молдова отказала во въезде раису Татарстана Минниханову. Его объявили «нежелательным лицом»

Молдова отказала во въезде раису (главе) Татарстана Рустаму Минниханову, не дав спуститься с самолета в Кишиневе. Власти страны признали татарстанского лидера «нежелательным лицом». В телеграм-канале интернет-проекта Gagauznews появилось видео, в котором Минниханов рассказывает о случившемся.
Минниханов прилетел в Кишинев на международный конгресс «Дружба народов» по приглашению депутата парламента Молдовы Александра Суходольского и депутата народного собрания Гагаузии Виктора Петрова. Они, по словам раиса Татарстана, «совсем недавно посетили нашу республику» и «наметили большую программу нашей совместной работы».
«Я ждал Минниханова в аэропорту со всеми документами. <…> Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», — сказал Суходольский в разговоре с ТАСС. Вместе с Миннихановым в Кишинев прилетел руководитель «Ак Барс» Иван Егоров, которому также было отказано во въезде.
В январе Минниханов из‑за российской спецоперации на территории Украины попал под санкции США, в апреле — под санкции Канады.