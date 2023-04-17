Молдова отказала во въезде раису Татарстана Минниханову. Его объявили «нежелательным лицом»

«Я ждал Минниханова в аэропорту со всеми документами. <…> Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», — сказал Суходольский в разговоре с ТАСС. Вместе с Миннихановым в Кишинев прилетел руководитель «Ак Барс» Иван Егоров, которому также было отказано во въезде.