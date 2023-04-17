Реклама
Новости

Молдова отказала во въезде раису Татарстана Минниханову. Его объявили «нежелательным лицом»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:42

Молдова отказала во въезде раису (главе) Татарстана Рустаму Минниханову, не дав спуститься с самолета в Кишиневе. Власти страны признали татарстанского лидера «нежелательным лицом». В телеграм-канале интернет-проекта Gagauznews появилось видео, в котором Минниханов рассказывает о случившемся.

Минниханов прилетел в Кишинев на международный конгресс «Дружба народов» по приглашению депутата парламента Молдовы Александра Суходольского и депутата народного собрания Гагаузии Виктора Петрова. Они, по словам раиса Татарстана, «совсем недавно посетили нашу республику» и «наметили большую программу нашей совместной работы».

«Я ждал Минниханова в аэропорту со всеми документами. <…> Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», — сказал Суходольский в разговоре с ТАСС. Вместе с Миннихановым в Кишинев прилетел руководитель «Ак Барс» Иван Егоров, которому также было отказано во въезде.

В январе Минниханов из‑за российской спецоперации на территории Украины попал под санкции США, в апреле — под санкции Канады.

расскажите друзьям
люди
Рустам МиннихановВиктор ПетровИван Егоров
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»