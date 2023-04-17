Минтранс спрогнозировал подорожание авиабилетов на 15–30%

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей», — заявил Чалик. Он допустил, что количество рейсов может уменьшиться, а замглавы Росавиации Владимир Потешкин отметил, что из‑за недостатка субсидий рейсов уже меньше.