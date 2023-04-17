Минтранс спрогнозировал подорожание авиабилетов на 15–30%

Министерство транспорта РФ предупредило о росте стоимости авиабилетов на 15–30%, передает «Интерфакс». Замглавы ведомства Игорь Чалик объяснил это отсутствием субсидирования перевозок в летнем сезоне.
«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей», — заявил Чалик. Он допустил, что количество рейсов может уменьшиться, а замглавы Росавиации Владимир Потешкин отметил, что из‑за недостатка субсидий рейсов уже меньше.
«Три полетные программы [субсидирования] продолжают работу, тем не менее хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10 612 рейсов, из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы», — сказал Потешкин.
Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября, пишет «Интерфакс». В прошлом году для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок в этот период авиакомпании получили от государства 100 млрд рублей. В зимний сезон — с ноября по март — власти выделили 25,3 млрд.